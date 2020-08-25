» خطوة هامة من "الصحة" بشأن لقاح "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها ستوقع اتفاقية تعاون مع الصين في مجال تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا في شهر سبتمبر 2020.









وقالت إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد استقبلت السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ، لمناقشة إجراءات توقيع اتفاقية تعاون لتصنيع لقاح فيروس كورونا.









وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.









وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.









وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لافتا إلى ترحيب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.