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الحكومة البريطانية تكشف حقيقة استقالة «بوريس جونسون»

عرب وعالم

الحكومة البريطانية تكشف حقيقة استقالة «بوريس جونسون»
الحكومة البريطانية تكشف حقيقة استقالة «بوريس جونسون»

فتحي مجدي

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نفت الحكومة البريطانية اليوم، الادعاء بأن رئيس الوزراء، بوريس جونسون يخطط للاستقالة من منصب في غضون ستة أشهر بسبب حالته الصحية، وفق ما صرح والد زوجة مستشاره، دومينيك كامينجز.

وأخبر السير همفري ويكفيلد، أحد المصطافين الذين زاروا قلعته في نورثمبرلاند أن رئيس الوزراء لا يزال يعاني من آثار سيئة لفيروس كورونا المستجد على المدى الطويل.

وشبّه ويكفيلد، البالغ من العمر 84 عامًا، رئيس الوزراء بالفرس الذي صنع للعمل أثناء إصابته، مما جعله أعرج بشكل دائم، وفقًا لصحيفة "التايمز".

ونقلت عنه قوله: "إذا أعدت حصانًا إلى العمل عندما أصيب بجروح ، فلن يتعافى أبدًا".

وقالت رئاسة الوزراء، إن الادعاء بأن جونسون سيتنحى عن منصبه هو "هراء تام". 

وأمضى جونسون أكثر من أسبوع في المستشفى مصابًا بفيروس كورونا في أوائل أبريل، وقد اضطر الأطباء إلى إدخاله الرعاية المركزة مع تدهور حالته.

وأفاد العديد ممن عانوا من الفيروس، أنهم ما زالوا يعانون من الآثار المستمرة لإصابتهم حتى بعد شهور من مغادرة المستشفى أو علاجهم في المنزل. 

وتسبب مرض جونسون في نهاية شهر مارس في صدمة في وستمنستر حيث أصبح أول زعيم عالمي رئيسي يصاب بالفيروس. وأمضى ثلاث ليال في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بلندن حثى خضع للعلاج بالأكسجين. وتولى دومينيك راب، وزير الخارجية، المسؤولية مؤقتًا. 

بعد خروجه من المستشفى في نهاية أبريل، أمضى أسبوعين مع كاري سيموندز للتعافي، قبل أن يعود إلى داونينج ستريت لتولي المسؤولية مرة أخرى. 

منذ عودته أظهر اهتمامًا متزايدًا بشأن لياقته الخاصة. وكشف الشهر الماضي أنه فقد بعض وزنه منذ خوفه من فيروس كورونا، حيث حث البريطانيين على الانضمام إليه في الحصول على لياقته هذا الصيف لحماية أنفسهم.

تم الإبلاغ عن السمنة كعامل خطر رئيسي لفيروس كورونا، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم خطر أعلى بنسبة 37 في المائة للوفاة بسببه. 

ويعاني واحد من كل أربعة بريطانيين من السمنة المفرطة.

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