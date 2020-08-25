» قتل فتاة من الصم والبكاء بعد تعرضها لاعتداء جماعي

25 أغسطس 2020 - 06:18 م





تعرضت فتاة من الصم وبكم، تبلغ من العمر 14 عامًا، للاغتصاب الجماعي والقتل بالطوب والحجارة داخل مدرستها الخاصة في إحدى قرى الهند.



وأفادت وسائل إعلام محلية، أن طفلاً كان يلعب في ملعب مدرسة أوتريتا الإعدادية في خيروندا عندما عثر على جثة الفتاة التي فقدت في الليلة السابقة.



وتجمع المئات من القرويين المحليين، ووجدت الشرطة أن الطالب تعرضت للرجم بالطوب والحجارة.



واعتقلت شرطة بلبادا اليوم أربعة أشخاص للاستجواب بشأن الاغتصاب والقتل، لكنها قالت إنهم لم يحرزوا انفراجة في القضية بعد.



قال جوددا إس بي واي إس راميش لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إنه يتعين عليهم الاعتماد على أدلة الطب الشرعي لعدم وجود شهود.



ولا تزال الشرطة تنتظر تقرير الوفاة للكشف عما إذا كانت الطفلة قد قُتلت قبل أو بعد اغتصابها.



وفقدت الضحية مساء السبت وعثر عليها ميتة في صباح اليوم التالي، مما أثار موجة من الغضب.



قالت النائبة المنتخبة، ديبيكا باندي سينج، إن ما حدث لهذه الفتاة قد هزه ودعت أولئك الذين لم يفعلوا ذلك حتى لا يدخروا.



وطالبت الحكومة المحلية بالإسراع بإحالة القضية إلى المحكمة وإنزال أقسى عقوبة على أي شخص متورط.



وصنفت الهند على أنها أخطر مكان على النساء في عام 2018 بسبب ارتفاع مستويات العنف المنزلي والجنسي. وأظهر مسح لوكالة "رويترز"، 33356 حالة اغتصاب و89.097 اعتداء في ذلك العام.



قبل ستة أيام فقط أفادت وسائل الإعلام المحلية عن تعرض فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا للتخدير والاعتداء عليها جنسيًا من قبل اثنين من أصدقاء صديقها بعد أن هربت معه.



في 21 أغسطس، كشفت لائحة اتهام للشرطة تفاصيل مروعة عن اغتصاب وقتل فتاة معاقة تبلغ من العمر عشر سنوات في جايبور في مايو، حيث قام شقيقها وثلاثة من أصدقائه باختطافها واغتصابها أثناء مشاهدة المواد الإباحية ثم قتلها.



في عام 2017، بلغت حالات الاغتصاب التي تم إبلاغ الشرطة بها 90 حالة يوميًا، وفقًا لبيانات حكومية.



ويُعد الاغتصاب من أسرع الجرائم نموًا في الهند، حيث أفاد المكتب الوطني لسجلات الجريمة في عام 2019 أن عدد حالات الاغتصاب تضاعف في 17 عامًا بين عامي 2001 و 2017.



وأظهرت نفس البيانات أن كل رابع ضحية اغتصاب في الهند في عام 2018 كانت قاصرًا ، وأكثر من 50 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.



في أقل من 94 في المائة من حالات الاغتصاب، تعرف الضحايا على مغتصبيهم الذين كانوا في الغالب من أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الشركاء أو أصحاب العمل.



ومع ذلك ، قال المسح الوطني الهندي لصحة الأسرة، إن 80 في المائة من النساء اللائي يتعرضن للعنف الجنسي لا يبلغن عنه.



