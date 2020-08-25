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الديهي: التكتل الثلاثي يحمل دماء غير ملوثة في شرايين العمل العربي المشترك

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تكتل مصر والعراق والأردن رافد جديد ويحمل دماء غير ملوثة في شرايين العمل العربي المشترك، وجاء بعد الكثير من المحاولات التي لم يكتب لها النجاح لأنها كانت قائمة على مصالح ضيقة ومحدودة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التكتل الثلاثي يهدف لمجابهة مشكلات إقليمية مستعصية اتخذت شكلًا ومضمونًا مغايرًا عن المشكلات التاريخية، مؤكدًا: "ما يجري الآن هو الأصعب عبر التاريخ".

وعن مستقبل التكتل الناشئ، أوضح أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الدول الثلاث تجعل الآمال قائمة، حيث تسعى الدولة المصرية لتحقيق أهداف واضحة دفعت لتأسيس تكتل اقتصادي وتجاري وسوق عربي مشترك.

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