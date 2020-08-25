ثورة غضب في فرنسا بسبب شواطئ العراة



ينظر الكثيرون إلى حمامات الشمس عارية الصدر في فرنسا على أنها رمز للتقدم والمساواة، لكن الشرطة طلبت من مجموعة من النساء تغطية صدورهن بعد شكوى أم كانت برفقة أطفالها الصغار.







وطلبت الشرطة من ثلاث نساء عاريات تغطية صدورهن على أحد الشواطئ في جنوب فرنسا، في خطوة أثارت غضبًا كبيرًا حتى أن أحد السياسيين وصفها بأنها "تهديد للثقافة الفرنسية".







وحمامات الشمس العارية شائعة في فرنسا منذ الستينيات بعد صعود الموجة الثانية من الحركة النسائية. وطالبت النساء بالحق في الكشف عن الجزء العلو من أجسادهن مثل الرجال، حتى أصبح أمرًا شائعًا.







وينظر الكثيرون للأمر على أنه علامة على المساواة بين الجنسين وعلامة على المواقف التقدمية الفرنسية. لكن طريقة الحياة هذه مهددة بعد أن أمرت الشرطة في سانت ماري لا مير النساء بتغطية صدورهن العليا.







وفقًا لموقع "ديلي ميل"، فقد أبلغت الشاهدة ماري هيبرارد القناة الثالثة، أنها كانت تستحم في 20 أغسطس عندما رأت الشرطة تقترب من اثنتين تحصلان على حمامات الشمس.







قالت إن الضباط أجروا محادثة قصيرة مع النساء، اللائي تُركن محرجات ويبحثن عن البكيني. أضافت: "سألتهم إذا كان الاستحمام الشمسي عاريات، في رأيهم، هو انتهاك للحشمة. طلبوا مني التحرك وترك الشاطئ ، بعد أن تحدثت معهم مباشرة"؟





وبحسب ما ورد، تحرك الضباط على الشاطئ قبل مقاطعة امرأة أخرى راقدة على الرمال. وأكد قادة الشرطة الواقعة، قائلين إن الأوامر جاءت بعد أن اشتكى سائح مع طفلين صغيرين.





وأوضحوا أنه لا يوجد قانون يحظر هذه الممارسة، قائلين إن الضباط حاولوا "حل غير دقيق" للشكوى.





وقالت الشرطة إن الأشخاص الذين يأخذون حمامات الشمس لم يُطلب منهم تغطية صدورهن، لكن طلب منهم بأدب تغطية أنفسهن بناء على طلب الأسرة الأخرى.





ولا توجد قوانين ضد حمامات الشمس عارية الصدر، وهي مستثناة من قواعد التعرض غير اللائق.





وأثار سلوك الشرطة الحين احتجاجات من جميع جوانب الطيف السياسي الفرنسي.





وصف السياسي الفرنسي أوريلين تاتشي الوضع بـ "الفاضح". وقال: متى ستتوقف الدولة عن إعطاء دروس أخلاقية وخاصة للنساء؟ الجميع أحرار في ارتداء الملابس أو خلعها كما يحلو لهم".





وقالت النائبة المعارضة كريستين بيريس بون، إنها "سئمت من هؤلاء المتشددين والواعظين".





في غضون ذلك، وصف جان مسيحة، وهو شخصية بارزة في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ، الحادث بأنه "تهديد للهوية الفرنسية".



وكتب مكتب العمدة المحلي على موقع "فيس بوك": "لا تعتبر المرأة التي تستحم تحت أشعة الشمس عارية الصدر قضية أي انتهاك للفحش أو السلوك الجيد. لم نطلب قط من قوى النظام التدخل في هذا السياق".





وأصاف: "في الواقع، المسؤولون المنتخبون مرتبطون جدًا بمبدأ الجمهوريين في الحرية. بالإضافة إلى أنهم يؤكدون التزامهم بالمساواة بين الجنسين".

