» "الأوقاف": صلاة الجماعة ليست بعدد المصليين

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الجمعة المقبل ستقام أول صلاة جمعة بعد فترة الإيقاف، مع إتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والمصليات الخاصة وغلق دورات المياه ودور المناسبات وصلاة الجنازة، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم داخل المساجد مستمرة بشكل يومي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن صلاة الجماعة ليست بعدد المصليين وليس المسجد شرطا لقبولها، سائلا الله أن يزيل تلك الغمة في أقرب وقت حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

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