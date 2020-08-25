» نصيحة هامة من وزير الأوقاف للشباب المصري

25 أغسطس 2020 - 10:20 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم العام الماضي والحالي.



وأضاف " وزير الاوقاف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف تسهم في بناء 10 مدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم.



ولفت إلى أنه أصدر قرارا وزاريا بأن تكون جميع تعاملات الأوقاف بالقيمة التجارية الفعلية العادلة، مؤكدا أن هناك تدريب للأئمة على السوشيال ميديا والتحول الرقمي.



وأشار إلى أن، الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تهدف إلى إعداد كوادر وقيادات على قدر عال من الكفاءة، من خلال بناء الشخصية المتكاملة مهاريا وثقافيا وعلميا، حيث إن هناك من يقوم بالتركيز على التخصص فقط دون بناء ثقافي متكامل .

