» مليون جنيه غرامة على أي مدرسة ترفض رد المصروفات

25 أغسطس 2020 - 10:30 م

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، للتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور.

