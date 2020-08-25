ماذا قال وزير الأوقاف عن عودة صلاة الجمعة ؟

25 أغسطس 2020 - 10:40 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة سعيدة بعودة صلاة الجمعة، وأن خطبة الأمل في عام الأمل مدعاة للتفاؤل في ظل محاولات لقنوات الباطل لتشويه أي قرار خاصة قرار عودة صلاة الجمعة.



وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأصل أن صلاة الجمعة واجب على كل مكلف ولكن في أوقات النوازل لا ضرر من عدم ذهاب كبار السن أو اصحاب الأمراض المزمنة أو من يشك في إصابته بالمرض أو المصاب الفعلي ولا حرج من أداء صلاة الجمعة في المنزل لمن يخشى على نفسه.



وتابع أن الفتح الجزئي يتطلب الحيطة والحذر، وتم البدء من الأمس بحملة نظافة وتطهير واسعة وتم توجيه باستكمال علامات التباعد ولابد من الوعي من جانب المصلين ومراعاة مسافات التباعد خاصة أن الخطر مازال موجودا والفتح الجزئي لا يعني انتهاء الوباء.



وأضاف أنه من باب التفاؤل بنجاح التجربة تم إطلاق اسم "الأمل حياة" على خطبة الجمعة الأولى بعد الفتح، مشيرا إلى أنه كإجراء مؤقت تم تحديد مدة الخطبة لمدة 10 دقائق وهذا أمر مشروع فخطبة الوداع للرسول كانت 8 دقائق.



وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد أي محاولة لفتح مسجد للصلاة غير مصرح له كما سيتم التشديد على عدم تجاوز مدة الخطبة حتى لا تطول فترة تواجد المصلين في المساجد كما سيتم التعامل بالقانون مع المخالفين لمنع الصعود للمنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف.

