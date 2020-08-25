تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي لـ"بيراميدز"

25 أغسطس 2020 - 11:00 م

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى إلى نادي بيراميدز.



وقال تامر أمين، إن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعدما شاهد رمضان صبحى سينتقل إلى بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.



ولفت تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إلى أن نادي بيراميدز رفض طلب أحمد فتحى مساواته برمضان صبحي وأيضا لاعب الأهلى السابق عبد الله السعيد.



وأشار تامر أمين، إلى أن أحمد فتحي يفكر فى البقاء فى الأهلى حال موافقته، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين أحمد فتحى والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.



وأوضح تامر أمين، أن الجانب الأيمن للنادي الأهلى يحتاج إلى لاعب قوى مثل أحمد فتحي.

