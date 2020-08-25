  • الأربعاء 26 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:14 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في افريقيا

"الصحة العالمية" ترجح تخطي إفريقيا ذروة وباء كورونا

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

كامل الوزير

رسالة هامة من وزير النقل للصعايدة بشأن القطارات

كورونا في مصر

"مكافحة كورونا": مصر اقتربت من تحقيق صفر إصابات

أحمد فتحي

تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي لـ"بيراميدز"

وزير الأوقاف

ماذا قال وزير الأوقاف عن عودة صلاة الجمعة ؟

ميسي

"ميسي" يرحل عن برشلونة.. ما الذي يجري في كتالونيا؟

الديهي

هل يصل قطار التطبيع السودان؟.. الكشف عن «أشنع» ابتزاز للخرطوم

منة عبدالعزيز

منة عبدالعزيز تفجر مفاجأة: هكذا فقدت عذريتي

سد

خطوة مصرية جديدة بشأن سد النهضة

بالفيديو..

تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي لـ"بيراميدز"

آخر الأخبار

أحمد فتحي
أحمد فتحي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة كبرى.. مهاجم الأهلي يوقع لـ"بيراميدز"

#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

#

أحمد فتحي لـ بيراميدز: يا إما آخد فلوس زي رمضان يا خليني في الأهلي

#

مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن انتقال رمضان لـ "بيراميدز"

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى إلى نادي بيراميدز.
وقال تامر أمين، إن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعدما شاهد رمضان صبحى سينتقل إلى بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.
ولفت تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إلى أن نادي بيراميدز رفض طلب أحمد فتحى مساواته برمضان صبحي وأيضا لاعب الأهلى السابق عبد الله السعيد.
وأشار تامر أمين، إلى أن أحمد فتحي يفكر فى البقاء فى الأهلى حال موافقته، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين أحمد فتحى والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.
وأوضح تامر أمين، أن الجانب الأيمن للنادي الأهلى يحتاج إلى لاعب قوى مثل أحمد فتحي.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "المركزي" يعلن مد ساعات العمل بالبنوك
» أرملة ياسر عرفات تكشف حقيقة امتلاكها 7 مليارات دولار
» مليون جنيه غرامة على أي مدرسة ترفض رد المصروفات
» نصيحة هامة من وزير الأوقاف للشباب المصري
» "الأوقاف": صلاة الجماعة ليست بعدد المصليين
» بعد تجديد عقده.. محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك
» بشأن رحيل ميسي.. مذيع "بي إن" يوجه رسالة لاذعة لرئيس برشلونة
» "ميسي" يرحل عن برشلونة.. ما الذي يجري في كتالونيا؟
» ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق
» فضيحة أخلاقية لرئيس جامعة إنجيلية أمريكية تطيح به
» تعتدي على والدها بالضرب بسبب إطلاقه الغازات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة