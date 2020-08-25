رسالة هامة من وزير النقل للصعايدة بشأن القطارات

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كامل الوزير
كامل الوزير

المصريون ـ متابعات

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أثارت تصريحات المهندس كامل الوزير وزير النقل عن عدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة مصر برمسيس وإنشاء محطة بديلة فى منطقة بشتيل بالجيزة ستكون نهائية لقطارات الصعيد بدلا من محطة مصر، جدلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة.
ورد "الوزير" في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "متزعلش مني حقكم عليا، عمري ما هعمل حاجة تضركم أو على حساب مصلحتكم".
وأضاف وزير النقل أن الوزارة تهتم خلال الفترة الحالية بتنفيذ طرق ومحاور في الوجه القبلي، لافتا إلى رصد 5 مليار جنيه لتنفيذ طرق في القرى وربطها ببعضها والمراكز على مستوى الجمهورية، منهم 3.5 مليار في صعيد مصر بنسبة 70%.
وأشار "الوزير" إلى أن محطة رمسيس ليست المقصد النهائي لأهالي الصعيد، وأن نزول محطة الجيزة أو بشتيل، لافتا إلى أن ميدان رمسيس والجيزة محطة لتسهيل انتقال الراكب بعد ذلك لوجهته.
وأوضح أن محطة بشتيل تحت التأسيس سوف تكون محطة عالمية على الطراز الفرعوني، حيث شمالها شارع السودان في المهندسين، وجنوبها محور الزمر، وشرقها شارع 26 يوليو، وغربها محور المطار، كما أن المحطة تشهد مستقبلا مرور المونوريل ومترو الأنفاق، كما انها تحتوى إلى طرق عديدة إلى جميع المحافظات، بحسب "أخبار اليوم".

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