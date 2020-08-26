» "المركزي" يعلن مد ساعات العمل بالبنوك

26 أغسطس 2020 - 12:10 ص

قرر البنك المركزي السماح بمــــد ســــاعــات العمــل اليوميـــة بالبنـــوك اعتبــــارا من أول سبتمبر المقبل، لتصبح بالنسبة للموظفين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً.

