الأهلي يواجه الجونة في الدوري اليوم

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اليوم.. الأهلي يواجه الجونة في ثاني جولاته الودية

 بدقات عقارب التاسعة مساءً باستاد القاهرة ، يلتقي النادي الأهلى والجونة، فى أقوى مواجهات الليلة فى ظل بحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الماضية أمام الزمالك فى لقاء القمة 120 بالجولة الماضية للدوري.

يتصدر الأهلى ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويستعد الأهلى للمباراة وسط أجواء غاضبة بعد الخسارة أمام الزمالك، وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اجتماعًا مع الجهاز الفنى واللاعبين من أجل تصحيح المسار وتحقيق الانتصارات، وحسم لقب الدورى ومصالحة الجماهير.

يغيب عن صفوف الفريق النجم وليد سليمان لإصابته بتمزق فى عضلات القفص الصدرى، ومحمد هانى الظهير الأيمن للإيقاف، بينما يعود الجناح الأيمن أحمد الشيخ بعد تعافيه من الإصابة، وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث.
يسعى الجونة لتعطيل الأهلى رغم غياب الرباعى المعار باسم على ومحمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق.

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