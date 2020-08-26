تعليمات شديدة اللهجة من"صبحي" للجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد

26 أغسطس 2020 - 02:49 م

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولى اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، اليوم الأربعاء، لمناقشة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي سيتم اقرارها والالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال مونديال اليد الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل.





وشدد الوزير خلال الاجتماع ، علي الكشف الحراري وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.



وبحث وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة واللجنة الطبية كافة الاجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها والالتزام بها أثناء مراسم قرعة مونديال اليد المحدد لها 5 سبتمبر القادم بسفح الأهرامات، حفاظاً على سلامة وصحة السادة الضيوف. وكلف الوزير المعنيين باللجنة المنظمة بالمتابعة اللحظية مع اللجنة الطبية بالاتحاد؛ لتنفيذ خطوات تطبيق الاجراءات الاحترازية على أرض الواقع استعداداً لقرعة البطولة.