بعد إثارة الجدل.. فنانة كويتية شهيرة تتعرض لكسر في الركبة

26 أغسطس 2020 - 03:06 م

بعد فترة من إثارة الجدل، عقب طلاقها من رجل أعمال ليبي معروف، وطلب ناشط سعودي الزواج منها، تعرضت مشهورة التواصل الفنانة والفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، لكسر في الركبة.

‏ونشرت روان بن حسين، صورتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: “كسرت ركبتي الأسبوع الفائت… هذه السنة ما أعتقد ممكن تكون أسوء من هكذا ”.

‏وأضافت: “لكن، اللهم لا اعتراض، وإيجابيات الإصابه إنّي بقضي وقت أكثر خصوصا مع والدي الذي قرر أن ينتقل من الكويت للإقامة في دبي، والدتي وبيبي (ابنتي) لونا ”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا للناشط السعودي ”رعش“ الذي عرض عليها الزواج .

وقالت روان في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات: ”بعتتلي متابعة مسج قالتلي فيها روان انتي ترند السعودية.. والله أول ما قلتلي هيك قلبي وقف.. قولت شو سويت هاد المرة.. ببص لقيت رعش يخطب روان بنت حسين وهاد خطأ كبير.. اني اسمي روان بن حسين “.

وعرضت روان فيديو رعش لمتابعيها، وعرضت بعده طلب أحد المتابعين منها الرد على رعش، حيث خبأت وجهها بشعرها تعبيرا عن الرفض دون الإفصاح عن ذلك.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لـ“رعش“ وهو يتقدم لخطبة روان بن حسين بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف قبل فترة وجيزة .

وقال رعش عبر مقطع الفيديو: ”أنا بتقدم لخطبة روان بن حسين على سنة الله ورسوله وهي عندها ثلاث خصال ليست موجودة عندي وهي المال والجمال والعلم.. وإذا كانت تبي فأنا رجال بمعنى الكلمة وعندي الأخلاق ومخافة الله“.