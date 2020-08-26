السعودية تعلن سبب عودة ارتفاع عدد إصابات كورونا

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي ، أبرز أسباب ارتفاع إصابات كورونا في دول العالم .

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا : ” من أبرز أسباب عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في عدد من دول العالم يرجع لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتجنب التجمعات ” .

من جهة أخرى أوضح العبدالعالي أن إجمالي الإصابات حول العالم وصل إلى 24 مليون إصابة ، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 820 ألف وفاة ، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 16 مليون شخصاً .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3755 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 310836 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 284945 حالة .


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