السعودية تعلن سبب عودة ارتفاع عدد إصابات كورونا

26 أغسطس 2020 - 03:09 م

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي ، أبرز أسباب ارتفاع إصابات كورونا في دول العالم .

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا : ” من أبرز أسباب عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في عدد من دول العالم يرجع لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتجنب التجمعات ” .

من جهة أخرى أوضح العبدالعالي أن إجمالي الإصابات حول العالم وصل إلى 24 مليون إصابة ، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 820 ألف وفاة ، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 16 مليون شخصاً .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3755 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 310836 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 284945 حالة .