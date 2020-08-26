شاهد.. فتاة سودانية تنهار بعد التحرش بها في أتوبيس عام

26 أغسطس 2020 - 03:16 م

انهارت فتاة سودانية، بسبب ما حدث معها من تحرش جنسي في المواصلات العامة، حيث نشرت الإعلامية السودانية جوري محمد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بتويتر، لمقابلة لها مع فتاة من بلادها، حكت قصتها الشخصية مع التحرش والمأساة التي عاشتها .

وقالت الفتاة المنهارة”: “البنات أنا شفتهم قدامي يتعرضن قدامي للتحرش الجسدي، في المواصلات والشارع، ولكن للأسف البنات يسكتوا، لأنه لو تكلموا الكل يلومهن ”.

لتعلق المذيعة بالقول: “يا ليت تصل الرسالة لوزير العدل السوداني، وأتمنى يتم تعديل لعقوبة التحرش، يشوفوا عقوبة أقوى من سنتين أو غرامة، أتمنى الحكومة تعيد النظر بالموضوع دة، بتمنى الحكومة تحمينا ”.

وأضافت: “نشوف كل البلاد ما فيها تحرّش بهذه النسب، لأن هناك قوانين رادعة وشديدة، أما السودان فليس هناك قانون”. فيما قالت الفتاة: “طالما ليس هناك عقوبة المتحرش ما رح يخاف، ولو رحت شكيت عنه القانون ما رح يساعدني ”.

وعلقت الإعلامية السودانية على المقطع الذي نشرته بما نصّه: “بنت عمرها 18 سنة انهارت معي في البث لما حكت قصتها مع التحرش الجنسي من الكبت والألم اللي عايشاه، أتمنى تشيروا الفيديو لعل وعسى يحصل تغيير في القانون لعقوبة رادعة زي قانون الإمارات أو السعودية ضد المتحرشين ”.



