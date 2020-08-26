» لأول مرة.. مستشفيات بكين خالية من مرضى كورونا

26 أغسطس 2020 - 03:29 م

أعلنت لجنة الشؤون الصحية في بكين أن آخر شخصين مصابين بالفيروس التاجي خرجا من المستشفى بالعاصمة، وللمرة الأولى منذ بداية الوباء، لم يبق أي مريض في المؤسسات الطبية بالمدينة .

وكانت قد سُجلت في بكين طوال فترة انتشار الفيروس 935 حالة إصابة، منها 335 حالة خلال تفشي حدث في يونيو الماضي في سوق "سينفادي" للبيع بالجملة .

وتسري في المدينة إجراءات مخففة لمكافحة الوباء، حيث ارتداء القناع في الشارع اختياري، لكن يصبح إرتدائه إلزاميا في وسائل النقل العام والمتاجر ودور السينما والهيئات الحكومية وغيرها من الأماكن المزدحمة .

وتقول الإحصاءات الرسمية، أن ما نسبته 94.13% من حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي في البر الصينى عولجت وتعافت .

ومنذ ديسمبر 2019 تجاوز عدد المصابين في عموم الصين 84.9 ألف شخص. كما تم اكتشاف 108 حالات إصابة خلال الأيام السبعة الماضية .

ولم يتم تسجل وفيات في البلاد منذ 15 أبريل (باستثناء الحالات التي تمت إضافتها مرة واحدة نتيجة إدخال تعديلات)، وبلغ مؤشر الوفيات 5.45% (توفي أكثر من 4.6 ألف شخص) .

ويوجد في المؤسسات الطبية الصينية المحلية 347 مريضا بالفيروس التاجي (54 منهم تعافوا خلال الأيام الماضية)، وسبعة أشخاص فقط يتطور المرض لديهم بشكل حاد .