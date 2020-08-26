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«هوت شورت».. فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

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ميرهان حسين
ميرهان حسين

محمد فضل

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فنانة

جدل

هوت شورت

ميرهان حسين

أثارت الفنانة ميريهان حسين، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة .

وظهرت ميريهان حسين بهوت شورت أبيض وبدي أسود ونسقت شال منقوش، على البحر بإطلالة صيفية رقيقة وكانت حافية القدمين .

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت ميريهان حسين على شعرها الملموم ولاقت التسريحة بإطلالتها الأنيقة، ونالت الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام .

وبينما نالت إطلالتها إعجاب البعض مشيدين بجمالها، انتقد البعض ما وصفه بتعمدها إثارة الجدل بملابس جريئة، فيما قال البعض أن الصراع على السوشيال ميديا بين الفنانات السبب الرئيسي في الظهور بملابس جريئة.



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