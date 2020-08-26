» ماذا قال البطل الذي تصدى لمنفذ «مجزرة المسجدين» خلال مواجهته اليوم؟

26 أغسطس 2020 - 09:04 م



واجه البطل الذي تصدى لمنفذ مجزرة المسجدين في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية، الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، للمرة الثانية، الأربعاء، داخل المحكمة، خلال جلسات الاستماع لشهادات الضحايا وأقاربهم.



وبعدما قتل الإرهابي اليميني البالغ من العمر 29 عامًا، 41 شخصًا في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش، توجه إلى مسجد لينوود بإحدى الضواحي، حيث تجمع بين 80 و100 من المصلين لأداء صلاة الجمعة، بينهم عبد العزيز وهاب زاده الذي يعيش منذ ثلاث في نيوزيلاندا حيث يدير متجرا للأثاث ولوازم المنازل.



وخلال الحادثة التي وقعت في 15 مارس 2019، كان زاده في تلك اللحظة بالقرب من مدخل المسجد فركض إلى الخارج، وهو يحمل بيده جهاز قراءة البطاقات البنكية، والذي ألقى به على الإرهابي قبل أن يطارده في الشارع، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، في أعنف حادث قتل تشهده نيوزيلندا.



وخلال مواجهته اليوم في المحكمة، نظر وهاب زاده إلى تارانت وقال: "أنت تعرف الوجه ... الشخص الذي يطاردك. عليك أن تشكر الله أنني لم أمسك بك في ذلك اليوم". وأضاف متوجهًا إليه: "لن تنسى هاتين العينين التي تهربين منها".



وكان الإرهابي تارانت يرتدي سترة واقية من الرصاص وملابس عسكرية وخوذة وكاميرا في المقدمة،

وقال: "في البداية اعتقدت أنه كان شخصًا ما من الحكومة يحاول المجيء لحمايتنا، ثم (قال) هذا الجبان: من أنت بحق الجحيم؟"، بدأ للتو في الشتائم في وجهي. رميت آلة قراءة البطاقات البنكية على رأسه، ثم بدأ في إطلاق النار عليّ.



وتمكن وهاب زادة من الاختفاء بين سيارتين لتجنب الرصاص، ثم التقط إحدى بنادق تارانت المهملة، وألقى بها على نافذة سيارته وهو يحاول الفرار.



وأضاف: "عندما حطمت النافذة شعرت بالخوف في عينيه على حياته. "لقد قتلتكم الملك جميعًا".



قال وهاب زاده إن كلمات تارانت المروعة للعظام "تؤلم بشدة" لسماعها لأنه لم يكن على دراية كاملة بالمذبحة التي تسبب فيها. التقط البندقية مرة أخرى وطارد سيارة تارانت في الشارع، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه خلال فترة وجيزة.



أثناء تواجده في مركز الشرطة وهو يدلي بإفادته، توسل وهاب زاده إلى الضباط للسماح له بالحصول على "15 دقيقة في زنزانة" مع تارانت.



وأشاد القاضي كاميرون ماندر بشجاعة وهاب زاده، الأمر الذي دفع الحضور داخل قاعة المحكمة إلى التصفيق.



وكجزء من عملية إصدار الأحكام، وفي إطار نظام العدالة في نيوزيلندا، كان من المتوقع أن يقدم تارانت بعض التفسيرات لجرائمه، أو تقديم أدلة مخففة.



وبدلاً من ذلك، أشار إلى نيته التنازل عن تلك الحقوق واختار عدم التحدث في الحكم الصادر بحقه. وسيتم بعد ذلك الحكم على تارانت، مما يضع حداً لأطول عقوبة جنائية في نيوزيلندا.



واختنق المتحدثون الآخرون أو بكوا علانية أو تلوا آيات قرآنية أثناء شهاداتهم على فقدان أحبائهم. كما تم توسيع نطاق العقوبة ليشمل المزيد من الضحايا الذين لم ينووا التحدث في السابق.



وإحدى هؤلاء النساء كانت سارة قاسم، التي غلبتها الدموع في قاعة المحكمة عندما وصفت والدها المقتول عبد الفتاح قاسم، قائلة إنها كانت "ابنة بطل. ابنة رجل لامع لامع ... ابنة شهيد '.



وأضافت: "لم أكن أعرف حقًا معنى القلب المكسور حتى ذلك الحين. أريد الذهاب في المزيد من الرحلات البرية معه. شم رائحة الطبخ من حديقته.. سماع ضحكته العميقة. أريد أن أسمعه يخبرني المزيد عن أشجار الزيتون في فلسطين. أريد أن أسمع صوته".



وفي 15 مارس 2019، شهدت مدينة كرايس تشيرش مجزرة مروعة؛ حيث هاجم تارانت بأسلحة رشاشة المصلين في مسجدي "النور" و"لينوود".



وأسفرت المجزرة التي بثها المنفذ مباشرة عبر حسابه على فيسبوك، عن مقتل 51 شخصًا بينهم تركي، وإصابة 49 آخرين، حسب أرقام رسمية.



وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت، الذي يعتنق أفكارا متطرفة حول "تفوق العرق الأبيض".



