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مفاجأة علمية: طارد للحشرات يقتل فيروس كورونا
مفاجأة علمية: طارد للحشرات يقتل فيروس كورونا

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اكتشف علماء بريطانيون أن مكونًا نشطًا موجودًا في بخاخ طارد للحشرات يمكن أن يقتل سلالة فيروس كورونا المستجد التي تؤدي إلى الإصابة بــ (كوفيد 19).

ووفق شبكة "سكاي نيوز"، فإن الباحثين في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في المملكة المتحدة توصلوا في دراسة أولية إلى أن المنتج الذب يعرف بـ"سيتريوديول" ويجري استخدامه بالأساس ضد البعوض يمكن أن يساعد في مكافحة فيروس كورونا.

غير أن أن طارد الحشرات الذي يحتوي على "سيتريوديول" لا يكفي وحده لحماية الناس من الفيروس، لكن يمكن استخدامه كطبقة دفاع إضافية إلى جانب أقنعة الوجه وغسل اليدين والتوصيات الصحية الأخرى.

وسيتريوديول حاصل على موافقة وكالة حماية البيئة الأمريكية، ومشتق من أوراق وأغصان شجرة الكينا، المعروفة باسم "علكة الليمون".

وقالت جاكلين واتسون، المديرة الإدارية لشركة (سيتريفين)، التي تنتج العنصر النشط من مصادر طبيعية، في وقت سابق إنها متفائلة بأنه يمكن أن يساعد في وقف انتشار الفيروس.

وأضافت: "ما يمكننا قوله هو أننا نشعر أن هناك فرصة جيدة جدًا للعمل ضد هذا الفيروس، لكنه بالطبع بحاجة إلى اختبار شامل".

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