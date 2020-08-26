» عامل بناء يخلع أسنانه بنفسه بدلاً من الذهاب للطبيب (فيديو)

يلجأ عامل بناء إلى خلع أسنانه المؤلمة باستخدام الكماشة بدلاً من الذهاب إلى طبيب الأسنان.
ولأنه يتنقل في جميع أنحاء البلاد للعمل في مواقع البناء، فلم يكن بوسع مشغل الآلات فيل بيلي (58 عامًا)، من كاسلفورد غرب يوركشاير أن يتابع لدى طبيب أسنان.
وعندما يشعر بألم في أسنانه يطلب من زملائه في العمل خلع السن الذي يؤلمنه. وهو ما ظهر في مقطع فيديو للرجل يوثق عمليات الخلع، وهو يجلس في كابينة سيارة بناء.
وفي أحدث مقطع له، تم تصويره في 24 أغسطس، وجد عامل البناء يمس زميل له بالكماشة لخلع ضرسه الذي يؤلمه، حيث يظهر وهو يفتح فمه على مصراعيه، حتى يتمكن زميله من الوصول إلى السن وإخراجها من لثته في ضربة واحدة. ولم يصدر صوتًا عندما خلع سنه أمام الكاميرا.
وفي مقطع آخر، يجلس العامل داخل سيارة بينما يضع زميله الكماشة على سن في المقدمة ويخلعها، ويعرض الأخير السن أمام الكاميرا، بينما يُسمع زملاؤه يضحكون في الخلفية، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وقال بيلي في وقت لاحق، إنه كان يتم خلع أسنانه دائمًا في الموقع ولكنه طلب فقط تصوير عمليات الخلع في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف: "إذا بدأ أحد الأسنان يؤلمني، فسأنتظر حتى أكون في الموقع وأطلب من أحد الفتيان أن يخلعها. أنا دائمًا أطلب منهم التصوير".
وتابع: "كانت هذه السن تجعلني أقفز من الألمن في عطلة نهاية الأسبوع ، لذا عندما دخلت صباح يوم الاثنين، طلبت للتو من أحد الفتيان أن يمسك بالكماشة ويخعلها".
وأشار إلى أنه ليس لديه الكثير من المشاكل مع أسناني هذه الأيام ، لأنه لم يبق الكثير.
وتابع: "أشعر بألم شديد جدًا. إذا كان لديك يوم إجازة من العمل لخلع أسنانك، فقد يفوتك أجر يوم واحد أو في الماضي قد تفقد وظيفتك".
واستطرد قائلاً: "لم يتم تسجيلي مع طبيب أسنان من قبل. كنت أعمل كثيرًا على الطرق السريعة. يمكن أن تعمل جنوبًا لبضعة أسابيع ولا يمكنك التسجيل. من الأسهل الحصول على الفتيان لسحبهم إلى الموقع. الألم حاد ولكنني أفضل أن أشعر بذلك على أيام الألم".
وروى كيف أنه ينظر إليها "كما لو كنت طفلاً وكانت والدتك تقول: دعونا نلقي نظرة على أسنانك وهي تتأرجح. كنت ستظل تقول لها: "لا، لا، اترك الأمر، ولكن عندما لا تكون مستعدًا، تمسك به وتسحبه، وانتهى الأمر".