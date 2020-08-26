صور.. المقص لم يقترب من شعره منذ 80 عامًا

في حين أدت إجراءات العزل العام التي اتخذتها الكثير من الدول في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد أدى إلى نمو شعر العديد من الرجال في جميع أنحاء العالم لفترة أطول من المعتاد، فإنه لا يمكن مقارنة أي منهم بالفيتنامي نجوين فان شين، الذي قضى ما يقرب من 80 عامًا دون أن يقص شعره.
ويبلغ طول شعر الرجل المسن البالغ من العمر 92 عامًا من منطقة دلتا ميكونج الجنوبية خمسة أمتار، ويعزو ترك شعره دون أن يقترب منه المقص طوال تلك السنوات الطويلة بسبب عقيدته التي يؤمن بها والتي تنص ترك ما يولد به الشخص دون أن يمسه.
وقال شين لوكالة "رويترز" في قريته على بعد 80 كيلومترا غربي مدينة هوشي منه: "أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري سأموت. لا أجرؤ على تغيير أي شيء ولا حتى بتمشيطه".
وأضاف: "أنا فقط أرعاه، وأغطيه في وشاح لإبقائه جافًا ونظيفًا ولطيف المظهر".
ويعتقد تشين، الذي يعبد تسع قوى وسبعة آلهة، أن دعوته كانت أن ينمو شعره الذي يحزمه تحت عمامة برتقالية.
وطُلب منه قصه عندما كان في المدرسة، لكنه غادر بعد الصف الثالث وقرر عدم قصه أو تمشيطه أو غسله مرة أخرى.
قال: "تذكرت أن شعري كان أسودًا وسميكًا وقويًا. قمت بتمشيطه وفك تشابكه لأجعله ناعمًا. ولكن عندما سمعت النداء من القوة الإلهية، علمت على الفور أنني قد تم اختياري".
وأضاف: "لقد لمست شعري وأصبح من الصعب حقًا بين عشية وضحاها. لقد تعلق برأسي وأصبح شيئًا خاصًا به".
ويتبع شين عقيدة شبه عفا عليها الزمن تُعرف باسم "دوا"، وهي ديانة جوز الهند، التي سميت على اسم مؤسسها الذي ادعى أنه نجا فقط من جوز الهند للحفاظ على حيويته.
ويساعد الابن الخامس للرجل ويدعى لوم في إدارة شعره العملاق. وهو أيضًا يؤمن بالعلاقة بين الشعر والفناء، بعد أن رأى رجلاً يموت بعد محاولة إعادة ربط شعره بالخيط.
قال لوم البالغ من العمر 62 عامًا: "هذه الأشياء تبدو بسيطة لكنها مقدسة".