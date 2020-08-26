» سفير نيوزلاندا هام بها إعجابًا.. القصة الكاملة لمانجو «العويسي» المصرية

26 أغسطس 2020 - 09:33 م

روى الإعلامي نشأت الديهي، قصة واحدة من أرقى أنواع المانجو المصرية تدعى "العويسي"، وذلك بعد الإشادة التي قوبل بها ذلك المنتج المصري من قِبل السفير النيوزلاندي بالقاهرة، جريج لويس.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إنه ذات مرة جال الخديوي إسماعيل باشا، في مزارع الإقطاعيات المصرية، ليتوقف عند أحد مزارعي المانجو.



وتابع أن الخديوي ذاق المانجو المزروع، وأعجب بمذاقه، فسأل صاحب المزرعة عن اسمه، وكان اسمه "عويس"، فقرر إسماعيل باشا تسمية هذا النوع الأفخم من المانجو "عويسي".



وأضاف أن هناك أنواع عديدة من المانجوالمصرية تقدر بنحو 100 نوع، لافتًا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "مليون نخلة" تمكن الدولة من تصدير كميات ضخمة من التمور خلال الأعوام المقبلة.



الجدير بالذكر، أن سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، جريج لويس، روّج للمانجو الا?سماعيلية، عبر حسابه على "تويتر" وقال السفير: "هل تعلمون ا?ن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ 150 عامًا".

